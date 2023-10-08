عاجل.. أمطار ورياح تضرب 9 محافظات منتصف الأسبوع.. اعرف موقف مدينتك

تشهد عدد من المحافظات أمطارا مختلفة الشدة خلال الأيام القليلة المقبلة، بنسب تصل إلى 30%، بالتزامن مع تغيرات حالة الطقس وسقوط الأمطار في المدن الشمالية الغربية.

أماكن سقوط الأمطار في منتصف الأسبوع بالمحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، سقوط أمطار خلال يومي الاثنين والثلاثاء بنسبة 30% على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري، تضمنت محافظات مطروح والإسكندرية وكفر الشيخ والبحيرة ودمياط، ومحافظات مدن القناة كبورسعيد والإسماعيلية والسويس.

ووجه عدد من المحافظين، برفع حالة الطوارئ بدرجات متفاوتة، خلال الساعات المقبلة، بالتزامن مع موجة الأمطار التي ضربت بعض المدن، وانخفاض درجات الحرارة، فيما أعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، حالة الطوارئ في المنطقة بالكامل.

ظواهر جوية مختلفة تضرب المحافظات

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها، انتشار الشبورة حتى السابعة صباحا على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية، وسط تحذيرات للمواطنين.

كما أعلنت الأرصاد الجوية، نشاط للرياح تستمر من غدا الأحد حتى الثلاثاء المقبل، على مناطق متفرقة من مدن السواحل الشمالية ومدن الدلتا ومحافظات شمال وجنوب الصعيد والبحر الأحمر.

تحذيرات للمواطنين

حذرت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء وبعض الصفحات الرسمية للمحافظات، من رفع حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة، مع نشر تحذيرات للمواطنين، تشمل منع السير على الطرق السريعة والصحراوية في حال كثافة الشبورة وانعدام الرؤية، وتقليل سرعة السيارات بحد أقصى 60 كيلو في الساعة، حال تساقط أمطار على الطرق السريعة والصحراوية.

كما طالبت الوطنية للطوارئ، بتجنب وقوف المواطنين أو السيارات أسفل اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة بسبب نشاط الرياح، وتجنب ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار، أو التواجد بالقرب منها لتجنب الصعق بالكهرباء، والابلاغ الفوري عبر أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ وأرقام النجدة، حال وقوع أي طارئ لسرعة التدخل العاجل.