«الأرصاد» تكشف حالة الطقس في مدن القناة غدا.. أمطار و7 نصائح للسائقين

تشهد مدن القناة غدا الأحد تقلبات جوية بين رياح شديدة وأمطار بنسب متفاوتة على معظم المدن بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظات المصرية، وخاصة محافظات السواحل الشمالية الغربية على مدار الساعات الماضية.

طقس مدن القناة غدا الأحد

وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية عن سقوط أمطار غدا الأحد بنسبة 30% على محافظات مدن القناة، التي تشمل السويس والإسماعيلية وبورسعيد فيما تنتشر الشبورة حتى الساعة السابعة صباحا، على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية.

وقالت الأرصاد الجوية في بيان رسمي لها أن درجات الحرارة في بورسعيد، سجلت غدا 28 درجة للعظمى و23 درجة للصغرى، فيما سجلت محافظة الإسماعيلية 31 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى، فيما سجلت محافظة السويس 31 درجة للعظمى و21 درجة للصغرى.

تحذيرات من شبكة الطوارئ للمواطنين في مدن القناة

وأعلنت الشبكة الوطنية للطوارئ في مدن القناة وسيناء، عن رفع حالة الطوارئ خلال الساعات المقبلة، مع نشر تحذيرات للمواطنين والسائقين كالآتي:

1-منع السير على الطرق السريعة والصحراوية في حال كثافة الشبورة وانعدام الرؤية.

2-تقليل سرعة السيارات بحد أقصى 60 كيلو في الساعة حال تساقط أمطار على الطرق السريعة والصحراوية.

3-التأكد من أمان فرامل السيارات وماسحات الزجاج قبل الخروج بالسيارة على الطرق لتفادي الحوادث المرورية.

4-تجنب وقوف المواطنين أو السيارات أسفل اللوحات الإعلانية أو المباني المتهالكة بسبب نشاط الرياح.

5-تجنب ملامسة أعمدة الإنارة في حالة سقوط الأمطار أو التواجد بالقرب منها لتجنب الصعق بالكهرباء.

6- مساعدة سيارات الإسعاف على الطرق بإفساح الطريق بها في حالات الطوارئ لضمان نقل أي مصابين في أسرع وقت.

7-الإبلاغ الفوري على أرقام الشبكة الوطنية للطوارئ وأرقام النجدة، حال وقوع أي طارئ لسرعة التدخل العاجل.