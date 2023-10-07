طقس المحافظات الأيام المقبلة.. أمطار على مدار يومين وتحذير من ظاهرتين

كشفت الأرصاد الجوية حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، لتتوقع سقوط أمطار تمتد إلى محافظة القاهرة تصل نسبتها إلى 30%، مع تأثير ظاهرة الشبورة المائية والرياح المثيرة للرمال والأتربة.

حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات

وعن حالة الطقس الأيام القادمة في المحافظات، أوضح البيان الصادر عن هيئة الأرصاد الجوية تعرض المحافظات إلى سقوط أمطار الاثنين 9 أكتوبر على محافظات شمال سيناء، بني سويف، المنيا، الفيوم، سوهاج» وتكون خفيفة إلى متوسطة على مدار اليوم تصل إلى 30%، مع نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار الأيام القادمة في المحافظات

فيما تشير التوقعات إلى تعرض المحافظات الثلاثاء 10 أكتوبر حتى يوم الجمعة 13 أكتوبر إلى نشاط للرياح المثيرة للرمال والأتربة على محافظات «مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، الأقصر، أسوان، الوادي الجديد، سوهاج»، ويكون على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

وأوضحت الأرصاد انخفاضا في درجات الحرارة خلال الأيام القادمة في المحافظات، مع استمرار تأثير ظاهرة الرياح المثيرة للرمال والأتربة والشبورة المائية إذ يبدأ تأثيرها من الساعة 4 فجراً حتى 7 صباحا.