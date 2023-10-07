حالة الطقس غدا الأحد 8-10-2023.. أمطار ورياح وشبورة في الصباح الباكر

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا الأحد 8-10-2023، موضحة أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري ومعتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، خلال ساعات النهار.

وأوضحت «الأرصاد الجوية»، أنه يسود طقس لطيف في أول ساعات الليل ومائل للبرودة في آخر ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

حالة الطقس على السواحل غدا

وعن الظواهر الجوية المتوقعة في حالة الطقس غدا الأحد 8-10-2023، أشارت الهيئة إلى تكون الشبورة المائية خلال ساعات الصباح على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشرقية وقد تكون كثيفة أحيانا على وسط سيناء ومدن القناة.

كما يشهد غدا أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

فيما تنشط الرياح غدا على مناطق من جنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد 8-10-2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.