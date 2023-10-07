توقعات بسقوط أمطار خفيفة مساء اليوم.. «الأرصاد» تكشف التفاصيل

أعلنت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من خلال متابعة صور الأقمار الصناعية تظهر بعض السحب على بعض المناطق مساء اليوم والتي قد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، في بيان قبل قليل، أن التوقعات تشير إلى سقوط أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وخليج السويس والصحراء الغربية.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس مساء اليوم، أشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه يسود طقس لطيف خلال ساعات الليل على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم السبت

القاهرة 31 23

العاصمة الإدارية 31 23

أكتوبر 32 23

بنهـا 30 23

دمنهور 29 22

وادي النطرون 31 23

كفر الشيخ 30 22

المنصورة 30 23

الزقازيق 31 23

شبين الكوم 31 23

طنطا 30 23

دمياط 28 22

بورسعيد 28 23

الإسماعيلية 31 23

السويس 31 22

العريش 29 22

رفح 28 22

رأس سدر 32 24

نخل 29 19

كاترين 28 17

الطور 30 23

طابا 30 24

شرم الشيخ 35 25

الإسكندرية 27 22

العلمين الجديدة 28 22

مطروح 26 21

السلوم 27 20

سيوة 29 19

رأس غارب 34 23

الغردقة 35 25

سفاجا 34 25

مرسى علم 35 26

شلاتين 35 25

حلايب 33 26

أبو رماد 34 25

رأس حدربة 32 25

الفيوم 32 23

بني سويف 32 22

المنيا 32 23

أسيوط 33 21

سوهاج 36 23

قنا 40 24

الأقصر 41 25

أسوان 41 25

الوادي الجديد 37 23

أبوسمبل 40 25