الإجراءات والمستندات المطلوبة لتركيب بدل فاقد حال سرقة عداد الكهرباء

في بعض الأحيان يتفاجئ بعض مستخدمي العدادات مسبوقة الشحن بجميع أنواعها، لسرقة العداد الكهربائي الموجودة داخل العين الخاصة به، ويتساءلون عن الخطوات التي تتيحها شركات التوزيع للكهرباء على جميع أنحاء الجمهورية، وتوضح «الوطن» خلال السطور التالية الإجراءات والمستندات اللازمة لتركيب عداد الكهرباء بدل فاقد بعد سرقة العداد.

إجراءات تركيب عداد بدل فاقد

1- يقوم المشترك بتحرير محضر بشكل سريع بقسم الشرطة التابع لها محل السكن التي حدث بداخلها واقعة سرقة العداد.

2- يحصل الشخص على رقم المحضر.

3- يقوم على الفور بالتوجه لشركة الكهرباء للإبلاغ عن سرقة العداد الخاص به.

4- يرفق الشخص صورة من المحضر في الشكوي المقدمة لشركة الكهرباء.

5- تقوم الشركة بإرسال مندوبين للتأكد من سرقة عداد الكهرباء، وبعد التأكد من حالة السرقة، تقوم بتعميم رقم العداد حتي لا يستخدم في مكان آخر.

المستندات اللازم تقديمها

1- يقوم المشترك بتقديم طلب رسمي للحصول على عداد بدل فاقد.

2- إرفاق صورة لبطاقة الرقم القومي وشرط تكون سارية.

3- إرفاق صورة من محضر الشرطة الخاصة بحالة السرقة للعداد القديم.

4- تقديم صورة من بيانات الحساب وتوضح إذ كان هناك مديونيات سابقة على العداد المسروق.

5- يتم سداد التسويات حال وجدت.

6- يقوم المشترك بسداد الرسوم المحددة لعداد الكهرباء الجديد.

7- بعد الانتهاء من جميع الإجراءات تبدأ شركة الكهرباء التابعة لمحل السكن بتركيب العداد الجديد للمواطن.