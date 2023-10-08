الشاعر محمد العسيري: جمال عبدالناصر وجَّه بأن تكون الأغاني حماسية بعد 67

قال الكاتب الصحفي والشاعر محمد العسيري، إنه لا يمكن حصر أسماء المبدعين من أبناء مصر الذين ساهموا في حث الشعب على الحرب والنصر في اسم واحد، سواء بتلحين الأغاني أو كتابة القصائد أو حتى غنائها، لافتاً إلى أن أول اجتماع بمجلس الوزراء بقيادة الزعيم الراحل جمال عبد الناصر، بعد 67 تحدث فيه «ناصر» مع عدد من الوزراء وطلب منهم عدم إفشاء ما دار بالاجتماع وأن يظل سراً حتى عن زوجاتهم والمقربين.

دور الأغاني في رفع آثار الهزيمة

وأوضح «العسيري» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم» مع الكاتب الصحفي مصطفى عمار، أنَّ عبد الناصر عاتب المسؤول عن الإذاعة المصرية وقتها، بأنه كلما فتح الإذاعة لا يسمع إلا ابتهالاين: «إلهي لا أجد إلاك عونا»، و«كل الناس بيقولوا يا رب»، وكانت ملاحظة شديدة الذكاء من «ناصر» الذي فطن إلى ضرورة عدم الارتكان والخمول وقبول الهزيمة، بل لا بد من العمل، ليقول: «التوكل على الله مهم لكننا مش عايزين نعيط ونبطل نشتغل».

استخدام الألمان لسيمفونيات «بيتهوفن»

وتابع الشاعر محمد العسيري، أنَّ الألمان استخدموا بالفعل إحدى سيمفونيات «بيتهوفن» أثناء الحرب، وأنَّ الغناء مهم لحث الأمة والشعوب على المقاومة وإحياء الأمل، وبالتالي فالمسؤول فهم كلام «ناصر» له أنه إشارة للخروج من حالة الاحباط.