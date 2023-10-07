مصطفى عمار: الأغاني الوطنية حفرت ذكريات أكتوبر في قلوبنا

قال الكاتب الصحفي مصطفى عمار، رئيس تحرير صحيفة «الوطن»، إننا نحتفل اليوم بمرور خمسين عاما على انتصار أكتوبر المجيدة، على يد أبناء الجيش المصري الذين عبروا وحطموا المستحيل، مضيفا: «في مصر نتحدث عن الانتصار العظيم وقبل، وبعد الحرب كانت هناك ملاحم وطنية تليق بأكبر حدث في القرن الواحد والعشرين».

عمار: أكتوبر له ذكرى غالية في قلب كل مواطن مصري وعربي

وأوضح «عمار»، خلال تقديمه برنامج «ملعب الفن» على راديو «أون سبورت إف إم»، أن أكتوبر له ذكرى غالية في قلب كل مواطن مصري وعربي، وتمكنت الأغاني الوطنية من حفر الذكرى في القلوب، لافتا إلى أن الكاتب الصحفي والشاعر محمد العسيري يستعد بفيلم جديد يوثق فيه انتصارات أكتوبر، ويُذاع على القناة الوثائقية، خاصة وأن أهل الشر يوثقون التاريخ بشكل مزيف ويقللون من جهود الدولة المصرية.

الفن حقق دورا كبيرا في رفع الروح المعنوية للمقاتلين

وأكد الكاتب الصحفي مصطفى عمار أن الفن حقق دورا كبيرا في رفع الروح المعنوية للمقاتلين والمواطنين بشكل عام، وتنوعت الأغاني والألحان، وحققت رواجا كبيرا خلال فترة الحرب واستمرت تلك الحالة بعد الحرب.