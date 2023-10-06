هاني شاكر: الأغاني الوطنية جزء من تراث الشعب المصري

قال الفنان هاني شاكر إن الأغنية الوطنية أصبحت جزءا من حياتنا ووجدان الشعب المصري، فتعودنا من زمن أن نغني «وطني»، والتعبير عن الحروب والمواقف والانتصارات التي مر بها المصريون.

الأغاني الوطنية جزء من تراث الشعب المصري

وأكد هاني شاكر خلال مداخلة هاتفية للإعلامية مها بهنسي، في تغطية خاصة عن الاحتفال باليوبيل الذهبي ومرور 50 عاماً على نصر أكتوبر، على قناة CBC، أن الأغاني الوطنية جزء من تراث الشعب المصري، موضحا أنه كان يختم دائما بأغنية «أحلف بسماها وبترابها» لأنه قسم يدخل القلب ويعيش في وجداننا جميعا

نشأنا على الأغنية الوطنية

تابع: «في مصر تربينا ونشأنا على الأغنية الوطنية والتي غناها عبد الحليم حافظ ومحمد عبد الوهاب وأم كلثوم، وتربينا على صوت هؤلاء الفنانين الكبار والأغاني الوطنية».