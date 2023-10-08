العريف أحمد حميدة لـ«الشاهد»: دمرنا 36 دبابة إسرائيلية بالسويس بمساعدة الدفاع الشعبي

قال العريف أحمد حامد حميدة، أحد أبطال سلاح المهندسين بحرب أكتوبر، إن الدفاع الشعبي في السويس، اشترك معهم في صد العدوان الإسرائيلي عن قسم الأربعين بالمحافظة.

وأضاف خلال لقائه في برنامج «الشاهد»، مع الإعلامي الدكتور محمد الباز، المذاع عبر فضائية «إكسترا نيوز»، أن العمائر بالسويس كانت تلقي قنابل مولوتوف على الدبابات، وجرى تدمير 36 دبابة، مؤكدًا أن الإسرائيليين خافوا من دخول السويس، رغم أن الطريق كان فارغًا أمامهم.

وأشار إلى أن الاسرئيليين عندما كانوا يمرون في المعبر، كانوا يعطونهم مياه حتى يشربوا، ذلك رغم من قسوة قلوبهم وضربهم المستمر بالطيران.

يعد برنامج «الشاهد»، الذي يقدمه الدكتور محمد الباز على شاشة «إكسترا نيوز»، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

الدكتور محمد الباز، يرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور.