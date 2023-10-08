مدير مستشفى بغزة: ضغط كبير على المرفق الصحي مع نقص الأدوية والمعدات

قال مدير مستشفى الشفاء في غزة: «طواقمنا الطبية في الميدان، وضغط كبير على المرفق الصحي مع نقص الأدوية والمعدات منذ 42 دقيقة».

وأضاف مدير مستشفى الشفاء في تصريحات لقناة «القاهرة الإخبارية»، أن انقطاع الكهرباء يؤثر بشكل شديد على إسعاف الجرحى وتقديم الرعاية الطبية.

وأكد أنه يوجد أكثر من 70 حالة إصابة شديدة الخطورة تحتاج لرعاية عاجلة، وما يرتكبه الاحتلال ضد مستشفيات غزة انتهاك للقانون الدولي.

وناشد الأشقاء العرب، أن يمدوا يد العون والمساعدة للقطاع الصحي في قطاع غزة.