هزة أرضية تضرب اليونان.. عمقها 5 كيلومترات

ضربت هزة أرضية بقوة 2.1 درجة على مقياس ريختر، اليونان على عمق 5 كيلومترات، وفقا لما أعلنه مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، فجر اليوم الأحد.

وأظهر بيانات نشرها مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة هزة أرضية ضربت اليونان على مسافة 145 كيلومترا شمال غرب مدينة باتراس غرب البلاد.

وأشارت بيانات الأوروبي المتوسطي، إلى وقوع بؤرة الهزة الأرضية على مسافة 8 كيلومترات بين الجنوب والجنوب الغربي من مدينة كانالاكيون.