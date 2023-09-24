قصف أوكراني على دونيتسك جنوب شرق البلاد.. 30 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، خلال الساعات الـ24 الماضية، أراضي مقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرق البلاد، 30 مرة، باستخدام 85 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة 4 مدنيين، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

من جانبه، قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف في مؤتمر صحفي، إن بلاده تحترم وحدة أراضي أوكرانيا في ظل شروط الوفاء بالأحكام المعتمدة في إعلان استقلالها عام 1991، والتي تشير، إلى وضع عدم الانحياز.

ووصف لافروف القوى الغربية، بإمبراطورية أكاذيب، وقال الوزير الروسي، وفقا لما نشرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية، إن الولايات المتحدة وأوروبا يتعاملان بازدراء مع بقية العالم وسط معركة لكسب الدول النامية.

لافروف: أحدث المقترحات الأممية لإحياء «صفقة الحبوب» لن تجدي نفعا

وأضاف وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، أن أحدث المقترحات الأممية لإحياء مبادرة حبوب البحر الأسود، المعروفة إعلاميا باسم «صفقة الحبوب» لن تجدي نفعا لأنها لا تفي بالوعود التي تلقتها بلاده.

زيلينسكي يسلم جائزتين لمتطوعين اثنيين بولنديين

وكان الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، توقف بعد ظهر أمس السبت في طريق عودته من الولايات المتحدة وكندا، لفترة وجيزة في مدينة لوبلن بشرق بولندا لشكر اثنين من المتطوعين البولنديين وتكريمهما، فيما لم يلتق أي مسؤول بولندي.

وسلم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الجائزتين إلى بيانكا زاليفسكا، صحفية ساعدت في نقل الأطفال الجرحى لمستشفيات بولندية، وداميان دودا، جمع فريقاً طبياً لمساعدة الجنود المصابين بالقرب من خط المواجهة، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسة الأمريكية 2024، حاكم ولاية فلوريدا رون ديسانتيس، عارض في وقت سابق، انضمام أوكرانيا إلى حلف شمال الأطلسي «اللناتو»، وقال إن ذلك ليس في مصلحة «واشنطن»، فيما أشارت صحيفة «ذا هيل» الأمريكية، إلى أن رئيس مجلس «النواب»، الجمهوري كيفن مكارثي، غير رأيه بشأن سحب الأموال المخصصة لتدريب الجيش الأوكراني من ميزانية وزارة الدفاع «البنتاجون».