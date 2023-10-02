قصف أوكراني على دونيتسك 33 مرة خلال يوم

قصفت القوات الأوكرانية، أراضي مقاطعة دونيتسك الواقعة جنوب شرق البلاد، 33 مرة خلال الساعات الـ24 الماضية، باستخدام 123 ذخيرة من عيارات مختلفة بينها 152 و155 ملم، ما أسفر عن إصابة امرأة، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «ريا نوفوستي» الروسية.

وأمس الأحد، ناقش وزير الدفاع الأوكراني رستم عميروف خلال مكالمة هاتفية، مع نظيره الأمريكي لويد أوستن، مسألة الاستمرار في تقديم المساعدات «واشنطن» العسكرية لكييف.

وفي وقت سابق، أشار الرئيس الأمريكي جو بايدن، إلى استمرار دعم بلاده لأوكرانيا، سيظل عد التوقيع على مشروع قانون التمويل المؤقت للحكومة، متوقعا، في مؤتمر صحفي بـ«البيت الأببض»، من الكونجرس طرح مشروع قانون منفصل بشأن مد «كييف» بالمساعدات.

وكان بايدن، وقع على قانون وافق عليه الكونجرس لمواصلة تمويل الحكومة لمدة 45 يومًا حتى 17 نوفمبر المقبل، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء «سبوتنيك» الروسية.

وأوضح عميروف، عبر موقع إكس «تويتر سابقا»، أن وزير الدفاع الأمريكي، أكد، استمرار الدعم الأمريكي لأوكرانيا، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

ودعا رئيس وزراء بولندا ماتيوس مورافيتسكي، في مؤتمر حزب «القانون والعدالة» الحاكم، الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، لعدم نسيان أن «وارسو» قبلت مليوني لاجئ أوكراني.