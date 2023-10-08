قصة وجبة خارقة يتناولها هالاند قبل كل مباراة مع السيتي.. ماذا يأكل هداف البريميرليج؟

تقول الأساطير إن لكل بطل خارق وجبته المفضلة، إذ عرف الشخصية الوهمية الكرتونية «باباي» بحبه الشديد للسبانخ، التي تزيد قوته بمجرد تناولها، الأمر لم يختلف كثيرًا بالنسبة للنرويجي الخارق إيرلينج هالاند، بطل الثلاثية التاريخية مع مانشستر سيتي، الذي يعتمد وجبات بعينها قبل كل مباراة من أجل تعزيز قوته.

هالاند يصنع بروتوكول خاص به قبل المباريات

هالاند يمتلك نظاما غذائيا خاص به، يشرف عليه أخصائي تغذية ما يجعله يظهر قويًا في جميع المباريات، مثلما يقول النرويجي، الذي يستمد قوته من أطباق مختارة قبل كل مباراة، لعل أبرزها وأهمها، وجبته المفضلة المكونة من «الكبد والقلب»، التي يرى أنها جزءا مهما لا يمكن الاستغناء عنه على مائدته، رغم أن الجميع يعتبرها غريبة وغير مألوفة داخل أوروبا، لكنه تعود على تناولها في النرويج، إذ تناولها قبل الهاتريك الذي سجله في شباك فولهام هذا الموسم، لذلك اعتبرها البعض وجبة خارقة.

الكبد والقلب هما وجبة هالاند المفضلة، إذ يعتقد أنهما يحتويان على القيمة الغذائية الكاملة التي يحتاجها جسده، قبل كل مباراة يخوضها، لذلك قد يعتمد عليها قبل لقاء مانشستر سيتي وآرسنال، المقرر اليوم، الذي يعد الأهم للسيتي منذ بداية الموسم، خاصة أن الجانرز تحت قيادة أرتيتا، بات المنافس الأكثر شراسة في الدوري الإنجليزي، ويرى هالاند أنهما يحتويان على فيتامينات وحديد وفوسفور، لذلك لم يغيب عن مائدته، إذ قال: «قد يبدو الطعام غريبًا بالنسبة لكم، ولكني أحبه».

وتربيته الريفية جعلته يعشق تناول اللحوم، إذ كان هداف الدوري الإنجليزي الموسم المنقضي، الذراع الأيمن لجده المزارع، لذا كان دائمًا يلجأ إلى الاعتماد على نظام غذائي عالي الجودة، كما أكد في وثائقي تحدث فيه عن حياته، ودافع هالاند عن وجبته الأساسية: «عاداتي الغذائية تنبع من تربيتي، الجميع يقول إن تناول اللحم يمكن أن يؤثر على صحة الإنسان، لكني أعتقد أنهم يتحدثون عن اللحم في وجبات الطعام السريعة».

حرص المهاجم النرويجي على تناول اللازانيا التي يحضرها والده له

والد هالاند لاعب كرة قدم سابق، يصنع له وجبة خصيصًا لتناولها قبل المباريات المهمة والكبيرة، إذ يعد السبب الرئيسي في أداء النرويجي بكل مواجهة، إذ يقدم للمهاجم النرويجي اللازانيا التي يحضرها قبل المباريات، التي تساعده بشكل كبير على التركيز واكتساب الطاقة.

منذ بداية مسيرته هذا الموسم، نجح هالاند الذي جرى اختياره أفضل لاعب في أوروبا في الموسم الماضي، في تسجيل 8 أهداف خلال 7 مباريات على مستوى الدوري الإنجليزي، جعلته هداف البطولة حتى هذه اللحظة، وسيكون على موعد مع ملاقاة آرسنال، في السادسة والنصف، لتعزيز صدارته.