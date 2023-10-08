القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والإسماعيلي في الدوري الممتاز الليلة

يستضيف ملعب برج العرب في الإسكندرية، الليلة، اللقاء المرتقب بين فريقي الأهلي والإسماعيلي في الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز للموسم الجديد 2023-2024.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلى والإسماعيلي

وتنقل شبكة قنوات أون تايم سبورت، بصفتها القنوات الناقلة الحصرية لبطولة الدوري العام وكأس مصر، المباراة المنتظرة بين فريقي النادي الأهلي والإسماعيلي، الليلة، في الأسبوع الثالث من الدوري العام، من خلال التردادت التالية.

تردد أون تايم سبورت 1

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 11681.

- معامل الترميز: 27500.

- الاستقطاب: أفقي.

- معامل تصحيح الخطأ 5/6.

تردد أون تايم سبورت 2

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12303.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

موعد مباراة الأهلي والإسماعيلي الليلة

ومن المقرر أن يطلق الحكم الدولي محمود البنا صافرة البداية، على أرض ستاد برج العرب في تمام السابعة مساء، ويساعده في الساحة، الحكام أحمد حسام وسمير جمال والسيد منير، وحكام تقنية الفار عمرو الشناوي ومحمد نهاد.