تعرف على مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري الممتاز

اقترب النادي الأهلي من حسم بطولة الدوري الممتاز، ولم يتبق أمامه إلا 9 نقاط فقط عبر 8 مباريات متبقية له في جدول الدوري ليحسم البطولة، وتبدأ من الليلة في اللقاء المرتقب بين الأهلي وفيوتشر والمؤجل من الأسبوع الـ27 من جدول الدوري.

مواعيد مباريات الأهلي المتبقية في بطولة الدوري الممتاز

- مباراة الأهلي - فيوتشر تقام فى الثامنة ونصف مساء اليوم على ستاد السلام.

- مبارة الأهلي والإسماعيلي، وتقام يوم الأربعاء الموافق 5 يوليو.

- مبارة الاتحاد والأهلي، وتقام يوم السبت المقبل الموافق 8 يوليو.

- مبارة القمة بين الأهلي والزمالك، وتقام يوم الخميس 13 يوليو.

- مبارة المقاولون والأهلي، وتقام يوم الأحد 16 يوليو.

- مبارة الأهلي وحرس الحدود، وتقام يوم الأربعاء 19 يوليو.

- مبارة بيراميدز والأهلي، وتقام يوم الأحد الموافق 23 يوليو.

- مبارة المصري والأهلي، وتقام يوم الأربعاء الموافق 26 يوليو، وهى أخر مباريات الاهلي فى موسم الدوري العام 2022-2023.

ترتيب الأهلي فى جدول الدوري

يحتل النادي الأهلي المركز الأول في ترتيب جدول الدوري الممتاز، برصيد 68 نقطة جمعها من 26 مباراة، ويسعى الليلة من لقاءه أمام فريق فيوتشر لحصد الثلاث نقاط الجدد للاقتراب من حسم بطولة الدوري.