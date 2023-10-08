تفاصيل نقل مقر البورصة المصرية من وسط القاهرة إلى القرية الذكية

تبدأ البورصة المصرية، العمل من مقرها الجديد، اليوم الأحد، وفقا لقرار نقل منفذي العمليات بشركات السمسرة من مقر البورصة بوسط البلد «الكوربية» إلى قاعتي التداول بمبنى البورصة بالقرية الذكية.

وأضاف مصدر مسؤول بالبورصة المصرية، أنه جرى تخصيص قاعتي تداول لمنفذي العمليات في مبنى البورصة بالقرية الذكية، على أن تكون أكبرهما مخصصة للشركات التي تواجد أحد منفذي العمليات لديها في «الكوربية» ولو مرة واحدة في آخر 12 شهرا.

القاعة تزيد سعتها على 50 مُنفذا

وأشار المصدر، إلى تجهيز القاعة التي تزيد سعتها على 50 مُنفذا بكافة التجهيزات والمتطلبات التي تساعد منفذي العمليات على أداء عملهم على الوجه الأكمل، أخذا في الاعتبار أن البنية التحتية وبيئة التشغيل، وبالأخص منظومة الكهرباء ومولدات الطوارئ ونظم التكييف بقاعتي التداول بمبنى البورصة بالقرية الذكية أكثر حداثة من قاعة التداول التي تقع داخل مبنى البورصة التاريخي بوسط البلد والمعروفة باسم «الكوربية»، كما أنها تتوافق مع المعايير البيئية المصرية والعالمية.

ولفت إلى أنه من المقرر أن يبدأ العمل من قاعة التداول الجديدة صباح اليوم الأحد، مشيرًا إلى اتخاذ هذا القرار في ضوء نقل العاملين بالبورصة لمقرها بالقرية الذكية وفقا لخطة تضمنت عدة مراحل كان آخرها منذ بضعة أشهر، وبذلك أصبح المبنى التاريخي للبورصة المصرية والكائن بشارع الشريفين بوسط البلد غير ملائم لعمل منفذي العمليات مما استتبع وجوب نقلهم.

وأكد المصدر أن هذا الإجراء يتفق مع الممارسات العالمية في هذا الشأن نظرا لأن البورصات في جميع أنحاء العالم أصبحت لا تحتوي على قاعات للتداول بشكل عام، حيث تعتمد على نظم التداول الإلكترونية الرقمية، وقد اتجهت أغلب البورصات التي لديها قاعات تداول تاريخية ذات أنماط معمارية متميزة إلى تحويل تلك القاعات إلى مزارات أو متاحف تاريخية.