البورصة المصرية تغلق على مكاسب سوقية 5 مليارات جنيه

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على تباين، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.17% في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 20354.86 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت 5 مليارات جنيه.

وترصد «الوطن»، أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم، في السطور التالية:

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس 70» يتراجع 0.45%

هبط مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.45%، ليغلق عند مستوى 5667.91 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس 100» يتراجع 0.35%

أظهرت أخبار البورصة المصرية اليوم، صعود مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.35% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5667.91 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم نحو 3 مليارات جنيه من خلال التداول على 625.2 مليون سهم عبر تنفيذ 75.958 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 5 مليارات جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.381 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة.