البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية 4 مليارات جنيه في بداية التداولات

شهدت مؤشرات البورصة المصرية، تراجعا في بداية تداولات جلسة اليوم الأربعاء، وسط مكاسب سوقية بلغت 4 مليارات جنيه، وتراجع مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.03%، في مستهل التعاملات عند مستوى 19701.03 نقطة، فيما هبط مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.11% عند مستوى 3708.21 نقطة.

مؤشرات البورصة اليوم

وتراجع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.04%، عند مستوى 5499.56 نقطة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 379.8 مليون جنيه، عبر التداول على 113.4 مليون سهم، وتنفيذ 19.0152 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية 4 مليارات جنيه، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.343 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البورصة.

ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

كانت البورصة المصرية، قد اختتمت تعاملات الأسبوع الماضي، عند مستوى تاريخي، بعدما أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في آخر جلسات عند مستوى 20429.24 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق