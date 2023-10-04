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أخبار البورصة المصرية اليوم.. 14 مليار جنيه مكاسب سوقية بنهاية التعاملات

كتب:

وليد عبد السلام
03:56 م | الأربعاء 04 أكتوبر 2023
البورصة المصرية

البورصة المصرية

أنهت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاع جماعي، وصعد المؤشر الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.84% في ختام التعاملات ليغلق عند مستوى 19873.31 نقطة، وسط مكاسب سوقية بلغت 14 مليارات جنيه.

وترصد «الوطن»، أداء مؤشرات البورصة المصرية بنهاية تعاملات جلسة اليوم الأربعاء، في السطور التالية:

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس 70» يرتفع  0.62%

وارتفع مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI»، بنسبة 0.62%، ليغلق عند مستوى 3735.56 نقطة، وفقًا لآخر أخبار البورصة المصرية اليوم.

البورصة المصرية اليوم.. «إيجي إكس 100» يرتفع 0.82%

أظهرت أخبار البورصة المصرية اليوم، صعود مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.82% في ختام التعاملات مغلقًا عند مستوى 5546.54 نقطة.

وبلغت قيم وأحجام التداولات في البورصة المصرية اليوم، نحو 1.5 مليار جنيه من خلال التداول على 460.9 مليون سهم عبر تنفيذ 60.472 ألف صفقة، فيما سجل رأس المال السوقي للبورصة المصرية مكاسب 14 مليار جنيه، مغلقًا عند مستوى 1.356 مليار جنيه في ختام تعاملات الجلسة.

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