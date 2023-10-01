البورصة المصرية تحقق مكاسب سوقية مليار جنيه في بداية التداولات

شهدت البورصة المصرية تباينًا في أداء المؤشرات ببداية تداولات جلسة اليوم الأحد 1-10-2023، وسجّلت مكاسب سوقية بلغت مليار جنيه، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» بنسبة 0.20%، في مستهل التعاملات عند مستوى 20121.78 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 EWI» بنسبة 0.11% عند مستوى 3789.36 نقطة.

ارتفاع مؤشرات البورصة

وارتفع مؤشر البورصة المصرية «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» بنسبة 0.01%، عند مستوى 5643.83 نقطة، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.

وبلغت قيم التداول في البورصة نحو 181 مليون جنيه، عبر التداول على 56.7 مليون سهم، وتنفيذ 10.353 ألف صفقة، وبلغت مكاسب رأس المال السوقي للبورصة المصرية مليار جنيه، ليسجل إجمالي رأس المال السوقي في بداية التداولات نحو 1.374 تريليون جنيه، وفقًا لبيانات البورصة.

ختام تعاملات الأسبوع بالبورصة

يشار إلى أنّ تعاملات، الأسبوع الماضي، اختتمت عند مستوى تاريخي، بعدما أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30» في آخر جلسات عند مستوى 20429.24 نقطة، وهو أعلى مستوى للمؤشر على الإطلاق.