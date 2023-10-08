«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم: قد تصل إلى القاهرة

تشهد مصر سقوط أمطار خفيفة اليوم، وفق توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وقد تمتد إلى القاهرة الكبرى.

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أماكن سقوط الأمطار اليوم، حيث تظهر على مناطق من السواحل الشمالية الغربية والصحراء الغربية وشمال الصعيد.

وأضافت هيئة الأرصاد الجوية، أنّ الأمطار قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة على فترات متقطعة.

حالة الطقس اليوم

وعن حالة الطقس اليوم، أوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنّه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، معتدل على السواحل الشمالية خلال ساعات النهار، حار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد.

ويسود طقس لطيف في أول ساعات الليل، مائل للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة اليوم الأحد

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 30 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 27 والصغرى 22 درجة مئوية.

السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 28 والصغرى 23 درجة مئوية.

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.