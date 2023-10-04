"الأرصاد الجوية".. سقوط أمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، أن اليوم الأربعاء يشهد أجواء خريفية، وسقوط أمطار خفيفة على أغلب أنحاء البلاد، كما تشهد مناطق من السواحل الشمالية الغربية سقوط أمطار متوسطة، بينما تسقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى ومدن القناة والقاهرة الكبرى والصحراء الغربية.

وبخلاف سقوط أمطار خفيفة اليوم على أغلب الأنحاء، أوضحت الهيئة أنه يسود طقس مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال الصعيد خلال النهار، وحار على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد.

حالة الطقس اليوم

وتشهد ساعات الليل طقس لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، ومعتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة اليوم الأربعاء

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 24 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء: العظمى 29 والصغرى 22 درجة مئوية

- جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر: العظمى 35 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 33 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الخميس 5 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 29 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.

درجات الحرارة الجمعة 6 أكتوبر 2023

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 31 الصغرى 22 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية الغربية: العظمى 28 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب سيناء : العظمى 37 والصغرى 26 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 34 والصغرى 21 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 42 الصغرى 27 درجة مئوية.