هل نشهد سقوط أمطار اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة؟.. «الأرصاد» تجيب

شهدت محافظة مطروح على مدار الـ24 ساعة الماضية، سقوط أمطار متفاوتة الشدة، ما جعل الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تكشف تفاصيل حالة الطقس اليوم الجمعة، وأماكن سقوط الأمطار.

ويتوقع خبراء الأرصاد، وفق بيان الهيئة، أنه من المتوقع أن يسود طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية الغربية، حارًا على جنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، وباالنسبة لحالة الطقس ليلًا، فمن المتوقع أن يكون لطيفًا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

هل نشهد سقوط أمطار اليوم رغم ارتفاع درجات الحرارة؟

أضافت هيئة الأرصاد الجوية في بيان صادر عنه،ا إلى موقف كافة الأنحاء من سقوط الأمطار اليوم الجمعة الموافق 6 أكتوبر، إذ يتوقع خبراء الأرصاد، أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة بنسبة حدوث 30% تقريبًا على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، وتنشط الرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه القبلي على فترات متقطعة.

أمطار مثيرة للرمال والأتربة غدًا

أشارت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إلى أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى وجنوب سيناء وجنوب البلاد ومحافظة الوادي الجديد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على أقصى جنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم الجمعة

جاءت درجات الحرارة اليوم، كالتالي:

- القاهرة الكبرى والوجه البحري: العظمى 31 والصغرى 23 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 28 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 35 والصغرى 25 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 41 والصغرى 25 درجة مئوية.