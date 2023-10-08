لليوم الرابع.. «الوطنية للانتخابات» تفتح أبوابها أمام مرشحي الرئاسة

فتحت الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، أبوابها لليوم الرابع على التوالي، لتلقي طلبات الترشح من راغبي الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية لمن استوفوا أوراقهم.

الهيئة الوطنية للانتخابات

ويترأس لجنة تلقي طلبات الترشيح المستشار أحمد بنداري، المدير التنفيذ لـ الهيئة الوطنية للانتخابات، والتي بدأت في تلقي طلبات الترشح من الخميس الماضي وتستمر حتى 14 أكتوبر، من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة مساء، ما عدا اليوم الأخير حتى الثانية ظهرًا.

الهيئة تلقت طلبا واحدا

ووفقا لما صرح به المدير التنفيذ للهيئة الوطنية للانتخابات، أمس، فإن اللجنة لم تتلقى سوى طلبا وحيدا من المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، والممثل القانوني للمرشح عبدالفتاح السيسي.

وملأ الممثل القانوني لطالب الترشح، النماذج والإقرارات المطلوبة، والتي أعدتها الهيئة الوطنية للانتخابات، ضمن متطلبات الترشح، كما قدم جميع الأوراق والمستندات المحددة قانونا، والتي سبق وأن أعلنت عنها الهيئة في قرارها الذي أعقب دعوة الناخبين للانتخاب والجدول الزمني للعملية الانتخابية.

وأفاد الممثل القانوني لطالب الترشح، أن بحوزته – ضمن أوراق الترشح – 424 تزكية من أعضاء مجلس النواب إعمالا لحكم القانون، فضلا عن مليون و130 ألفا و105 نماذج تأييد من المواطنين صادرة عن مكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقاري والتوثيق، وأن هذا الرقم تقريبي لحين إعلان الحصر الدقيق لأعداد نماذج التأييد بمعرفة الهيئة.