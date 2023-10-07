محمود فوزي يرد على سؤال «الوطن»: لماذ فترة ثالثة للسيد عبد الفتاح السيسي؟

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، إن الفترة الثالثة للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي تأتي ليكمل ما بدأه والرؤية تنطلق وتبنى بشكل أساسي في المرحلة المقبلة على بناء الإنسان المصري، لافتا إلى أن ذلك لم يأتِ في المرحلة السابقة لأننا كنا بحاجة لبنية أساسية، ولا توجد تنمية مجانية في أي دولة بالعالم.

وتابع فوزي، خلال المؤتمر الصحفي الأول للحملة: «علشان تتعلم وتتعالج كويس لازم يبقى عندك مدرسة ومستشفى، وإحنا تجاوزنا هذه المرحلة، والقطاع الخاص في المراحل الأولية يحجم لأن المخاطر عالية، ولكن الدولة قامت بدورها الاجتماعي على أكمل وجه، وأي تنمية حقيقية تستلزمها بنية أساسية، والمرحلة المقبلة سيكون هناك تركيز على بناء الإنسان المصري، ودعم الحياة السياسية، وظهرت بذور ذلك في الحوار الوطني الذي ضم جميع أطياف المجتمع المصري، ونستهدف توطين الصناعة وتقليل الواردات وزيادة الصادرات».

وجاء ذلك ردًا على سؤال الزميل محمد طارق موفد جريدة «الوطن» بمؤتمر تدشين حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بشأن الملفات والمشروعات التي سيوجه بها المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي حال فوزه بفترة ثالثة، إذ قال في سؤاله: «لماذ فترة ثالثة؟».