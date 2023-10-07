الهيئة الوطنية للانتخابات: تلقِّي طلبات الترشح لليوم الثالث.. ولجنة لفحص الأوراق وقاعة لاستقبال المرشحين

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات استمرار تلقى طلبات مرشحى الرئاسة لليوم الثالث على التوالى، وشكلت لجنة لتلقى وفحص أوراق المرشحين، برئاسة المستشار أحمد حسن سيد بندارى، مدير الجهاز التنفيذى للهيئة، ونواب مدير الجهاز التنفيذى المستشارين شادى ممدوح رياض مصطفى، وشريف صديق عبدالعزيز، واللواء أحمد إبراهيم مصطفى سليمان.

وخصصت الهيئة قاعة كبرى مجهزة بالطابق الأرضى، لاستقبال المرشحين أو وكلائهم القانونيين وتلقى أوراق الترشح، حيث يستمر فتح باب الترشح يومياً حتى فى العطلات الرسمية من التاسعة صباحاً وحتى الخامسة مساء عدا اليوم الأخير، ولمدة 10 أيام تنتهى فى 14 أكتوبر الجارى، وفق الجدول الرسمى للانتخابات الرئاسية.

«التنسيقية»: طرح برنامج انتخابى على المرشحين من خلال حملة «نعم للمشاركة».. وزحام أمام مكاتب الشهر العقارى لتوثيق التوكيلات

وأعلنت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين إعداد مشروع برنامج انتخابى لطرحه على مرشحى الرئاسة فى إطار إطلاقها حملة «نعم للمشاركة»، وحرصها على استثمار المساحات المشتركة بين مختلف الأطياف. وقالت «التنسيقية» فى بيان أمس، إنها تسعى لطرح المشروع بين يدى المرشحين للانتخابات الرئاسية، وتأمل أن يكون معبراً بصدق عن الحد الأدنى المشترك بين مكونات المجتمع المصرى ورؤيتها للجمهورية الجديدة التى يحلم بها المصريون، ليكون على طاولة الرئيس المنتخب فى الفترة الرئاسية الجديدة.

وتستهدف «التنسيقية» تعاون كافة الأطراف الفاعلة على تنوعها وتعدد اتجاهاتها من مؤسسات المجتمع المدنى والأحزاب السياسية والشخصيات العامة فى مشروع البرنامج؛ بدعوتها إلى جلسات عمل مشتركة معها للتعبير عن تطلعاتها نحو مختلف القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الصلة وترحب بمشاركة جميع فئات المجتمع المصرى فى إثراء هذا البرنامج الانتخابى، بتواصلها عبر المنصات الرسمية المختلفة بالرؤى المساهمة فى بناء الجمهورية الجديدة.

وواصلت مكاتب الشهر العقارى، المخصصة لعمل توكيلات لدعم المرشحين للانتخابات الرئاسية، استقبال المواطنين فى محافظة قنا وسط إقبال كبير، ودعم أهالى المحافظة للمرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى، بعمل توكيلات لدعمه فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، لإكمال مسيرته فى الإنجازات من المشروعات التى تخدم كل الشعب المصرى.

«نعم عملت توكيل للمرشح عبدالفتاح السيسى، لأنه غيّر حياة قرانا، جعلها تضاهى المدن فى الخدمات» بهذه الكلمات تحدث محمد جمال، أحد المواطنين من قنا، وقال: «فى قريتى أبودياب غرب بمركز دشنا، يوجد مجمعات خدمية فى كل المجالات على أعلى مستوى لم نكن نحلم بها، بعد سنوات من التهميش».

وقال المهندس محمد حافظ، أمين أمانة متحدى الإعاقة بحزب «حماة وطن» بالإسكندرية، لـ«الوطن»، إنه يدعم المرشح الرئاسى عبدالفتاح السيسى من أجل الفوز بدورة رئاسية جديدة لاستكمال الجهود التى بذلها للمصريين بشكل عام، ولذوى الهمم ومتحدى الإعاقة بشكل خاص، مشيراً إلى أن ذوى الهمم فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال الـ10 سنوات الماضية وجدوا اهتماماً بالغاً من حيث إصدار قوانين جديدة والاهتمام بدمجهم فى المجتمع وتغيير وجهة نظر المواطنين إليهم، وتم دمج ذوى الهمم فى مناصب مهمة ومنهم من تمت إتاحة الفرصة لهم فى المجال الإعلامى، إضافة إلى توفير معاشات وإعطاء امتيازات لهم تساعدهم على العيش بحياة كريمة.

ومن جانبه قال أسامة عويس أمين تنظيم حزب «حماة الوطن» ببورسعيد، إن الشعب يعى أن غلاء الأسعار أزمة عالمية، وليست حكراً على مصر، ويكفى أننا نشعر بالأمان والاستقرار ووجود الطعام ونجد كل يوم مشروعات قومية جديدة تبهر العالم ونحصد ناتجها بخلاف شعوب أخرى ليس بها أمن أو استقرار.