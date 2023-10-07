لضمان الدقة.. ما هي طريقة فحص الهيئة الوطنية للانتخابات لعدد التأييدات والتزكيات؟

أوضحت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنه عقب تقديم المرشحين المحتملين أوراقهم رسميا، تتولى لجنة تلقى أوراق الترشح فحص المستندات المقدمة، بأجهزة حديثة، لضمان مطابقة الأوراق للشروط المحددة وفقًا للدستور والقانون والقرارات التنظيمية التي أصدرتها الهيئة.

الماسح الضوئي يضمن الدقة في فحص نماذج التأييد

يستخدم الماسح الضوئي في عملية عد تأييدات المواطنين وكذلك في فحص التزكيات الخاصة بأعضاء مجلس النواب، لضمان الدقة في عملية فحص وإحصاء نماذج التأييد، للوقوف على عددها بشكل دقيق، واستيفائها للقواعد الدستورية والقانونية والضوابط التي حددتها قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات.

مليون و130 ألف تأييد وثقها المواطنون للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

يذكر أن المستشار أحمد بندارى مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس لجنة تلقى أوراق الترشح للانتخابات الرئاسية 2024، أعلن اليوم عن تلقى اللجنة أوراق المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي والتي قدمها نيابة عنه المستشار محمود فوزي الممثل القانوني له، حيث أحضر برفقته تزكيات أعضاء مجلس النواب التى تم تحريرها للمرشح الرئاسي وبلغ عددها 424 تزكية، بالإضافة إلى مليون و130 ألف تأييد وثقها المواطنون لمكاتب التوثيق التابعة لمصلحة الشهر العقارى.