حزب مصر أكتوبر: البرلمان الأوروبي اختزل كل حقوق الإنسان في الإفراج عن أسماء بعينها

أكدت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، أن بيان البرلمان الأوروبي تجاه مصر لا يعبر عن معلومات حقيقية، واختزلوا كل حقوق الإنسان في الإفراج عن أسماء بعينها.

البرلمان الأوروبي غض بصره عن المشروعات التنموية

وقالت مديح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة صدى البلد، إن البرلمان الأوروبي غض بصره عن المشروعات التنموية مثل «حياة كريمة» التي عادت بالنفع على المواطنين، كما أن هذا المشروع رفع من رفاهية المواطن البسيط.

مصر ترفض تدخل أي منظمة

وتابعت: مصر ترفض تدخل أي منظمة أو دولة في شؤونها الداخلية، كما أن بيان البرلمان الأوروبي لعبة إخوانية رخيصة.

وأكملت: الحزب كان متواجدا في تدشين حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، وهناك رغبة شعبية بتواجده في الحكم لاستكمال عملية التنمية في كل ربوع مصر، والحفاظ على الاستقرار داخل المجتمع.