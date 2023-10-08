مسرح المواجهة والتجوال يفتتح أول عروض مبادرة «ولد هنا» اليوم

يفتتح مسرح المواجهة والتجوال العرض المسرحي «توتة توتة» اليوم، ضمن مبادرة «ولد هنا» اليوم، في الثامنة مساء اليوم بالمسرح العائم الصغير.

العرض المسرحي من تأليف وأشعار طارق عمار وإخراج السعيد منسي، ويقدم مجموعة من التنوريين الذين أثروا في الحياه الثقافية والدينية والفنية والعلمية بمصر، وكيف أن هؤلاء كان لهم مواقف عظيمة وتركوا أثرا كبيرا، وأحدثوا تغيرا بالمجتمع.

أبطال مسرحية «توتة توتة»

ويشارك في بطولة العرض مجموعة من الفنانين الشباب منهم، وائل مصطفى، ساندرا ملقي، يحيى يحي شعبان، مصطفى عماد، جورج شحاتة، إسراء سمير، ماريان سامي، أمينة طارق، نورهان أحمد، ندى عادل، أحمد عتمان، أحمد رسمي، جاسر أبو الخير، كريم عبد العليم، إياد عيد، محمود فتحي، حسام سيد، يوسف شعبان، مادة فيلمية محمد البدري، استعراضات محمد ميزو، ملابس مها عبد الرحمن، ديكور أحمد جمال، إضاءة أبو بكر الشريف، موسيقى وألحان محمد حمدي رؤوف، مشرف على المكياج إسلام عباس، تنفيذ مكياج سارة طارق، تصميم دعايا فاطمة أشرف، مساعدا الإخراج نور إسماعيل رحمة محمد، كاظم، مخرج منفذ أحمد ماهر، إنتاج البيت الفني للمسرح، مسرح فرقة المواجهة والتجوال، والذي يديره الفنان محمد الشرقاوي.