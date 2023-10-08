«خطة النواب» تناقش إعفاءات جديدة من الضرائب لمحدودي الدخل اليوم

تناقش لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب برئاسة الدكتور فخري الفقي، اليوم، تعديلات قانون الضريبة على الدخل، والمحالة من الحكومة إلي البرلمان في بداية دور الانعقاد الرابع للمجلس، وتأتي هذه التعديلات في ضوء تكليفات القيادة السياسية في سبتمبر الماضي لتخفيف كاهل الأعباء عن المواطنين، وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع عبء الضريبة طبقًا لمستويات الدخول.

قانون الضريبة على الدخل

ووفقًا للمذكرة الإيضاحية لتعديلات القانون فإن التعديلات على قانون الضريبة على الدخل تتضمن توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.

ووفقًا لمشروع بتعديل قانون الضريبة على الدخل رقم 91 لسنة 2005، ستشتمل التعديلات شرائح ضريبة الدخـل للأشخاص الطبيعيين، إذ تمت زيادة الشريحة التي لا يستحق عنها ضريبة لتصبح بقيمة 30 ألف جنيه سنويا بزيادة مقدارها 9 آلاف جنيه سنويًا، مع إلغاء الشريحة التالية لها.

وتضمن القانون تغييرة مادة واحدة وهي نص المادة8 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 لتصبح على النحو التالي كما جاءت في التعديلات الجديدة:

سعر الضريبة على الدخل

يكون سعر الضريبة على الدخل من 0 جنيه إلى 30 ألف جنيه إعفاء كامل.

يُشار إلى أنَّ لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب ستعقد 3 اجتماعات ظهر اليوم، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين الهامة، ومن بينها تعديلات قانون الضريبة على الدخل وتيسيرات المصريين في الخارج.