«التنمية المحلية» تشارك في معرض «تراثنا» للمرة الرابعة على التوالي

أعلن وزير التنمية المحلية، اللواء هشام آمنة، مشاركة الوزارة في معرض «تراثنا» بدورته الخامسة للعام الرابع علي التوالي، في قنا وسوهاج، موضحا أن الجناح الخاص بها يحتوي على 40 ورشة و37 عارضا نصفهم من السيدات، وذلك ضمن خطة دعم وتمكين المرأة في كل المجالات من خلال برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

دعم التكتلات الاقتصادية

وأوضح وزير التنمية المحلية أن مشاركة برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يشجع الشباب على الحرف والصناعة، ودعم التنافسية والتنمية الاقتصادية وتهيئة بيئة الأعمال وزيادة الإنتاج وتوفير فرص العمل وتحقيق أرباح وزيادة الدخل.