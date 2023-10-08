هدى رشوان: الرئيس السيسي يتابع الموقف في غزة من مركز إدارة الأزمات

قالت الكاتبة الصحفية هدى رشوان، مدير تحرير جريدة «الوطن»، إن قطاع الزراعة أخذ مجرى جديد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، وجرى تنفيذ العديد من المشروعات التي تمت خلال الفترة الماضية، مثل «توشكى الخير» ومشروعات الدلتا التي تمت على مساحة 2.2 مليون فدان، مشيرة إلى أن مصر لديها أهم مزرعة للنخيل بكل أشكاله وأنواعه في توشكى، والتي لا تتواجد في أي منطقة بالعالم.

مشروعات زيادة الرقعة الزراعية

وأضافت خلال حوارها لبرنامج «8 الصبح» من تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين على شاشة قناة «DMC»، أن مشروعات زيادة الرقعة الزراعية في سيناء بلغت 1.5 مليون فدان، بينما الصعيد 650 مليون فدان، وغيرها من المشروعات التي كان لها أثر قوي للغاية في توافر نسب عالية من المحاصيل الزراعية لتحقيق الأمن الغذائي إلى جانب التصدير للخارج، موضحة أن سوق التصدير في المحاصيل الزراعية بمصر يأخذ مساحة كبيرة غير مسبوقة.

دور مصر تجاه القضية الفلسطينية

وعن دور مصر تجاه الاشتباكات الحادثة بين الإسرائيليين والفلسطينيين، تابعت: «القضية الفلسطينة مهمة للغاية ولم تموت، ولكن المهم الآن هو عدم التصعيد بين الطرفين، وعلى كل جهة ضبط النفس لأقصى درجة فلا نريد تعرض المدنيين لأذى»، مشيرة إلى أن المطلوب الآن هو التهدئة، والرئيس السيسي تابع الموقف من مركز إدارة الأزمات الاستراتيجي.

تنظيم معرض «تراثنا»

وعن تنظيم معرض «تراثنا» أشارت إلى أن مصممي الديكور ينتظرون معرض «تراثنا» من عام لآخر، مؤكدة على رقي وجودة المنتجات المعروضة في «تراثنا»، موضحة أن المعرض يُقام للعام الخامس على التوالي.