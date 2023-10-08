«البيئة» تبدأ تشجير الكيلو الأول في شق الثعبان يالقاهرة

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بدء أعمال تشجير الكيلو الأول بمنطقة شق الثعبان في القاهرة، ضمن خطة الوزارة السنوية لتشجير المناطق الأكثر تلوثا، لتحسين نوعية الهواء والاهتمام بالمناطق الأكثر تعرضا للصناعات الملوثة، من خلال تشجير عدد من الشوارع والميادين بالمناطق، حيث يتم اختيار أنواع الأشجار الملائمة لكل منطقة والتي تتميز بسرعة النمو والقدرة على تحمل الملوثات.

امتصاص 7 أطنان من ثاني أكسيد الكربون يوميا

وأوضحت وزيرة البيئة أنّ المشروع يهدف إلى زراعة 4400 شجرة بمنطقة شق الثعبان، ما يساهم في امتصاص 7 أطنان يوميا من ثاني أكسيد الكربون، وبمعدل 2.7 مليون طن سنويا، وجار استكمال الأعمال بالمنطقة خلال الفترة المقبلة.

وأشارت فؤاد، إلى أنّ هذه الجهود إضافة إلى المبادرات الخاصة بالتشجير كالمبادرة الرئاسية «100 مليون شجرة»، والتي شاركت الوزارة في العام الأول منها بزراعة نحو 1.3 مليون شجرة في أغلب محافظات الجمهورية، ومبادرة «حياة كريمة» بمرحلتيها والتي ساهمت الوزارة فيها بزراعة نحو 500 ألف شجرة، تهدف إلى مضاعفة نصيب الفرد من المساحات الخضراء على مستوى الجمهورية، وتحسين نوعية الهواء وخفض غازات الاحتباس الحراري، وتحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار، وتحسين الصحة العامة للمواطنين.

تحقيق الاستفادة الاقتصادية القصوى من الأشجار

وأكدت «فؤاد» حرص الوزارة على مشاركة فئات المجتمع كافة في مثل تلك المبادرات وخاصة أطفال المدارس وشباب الجامعات، والكنائس والمساجد على مستوى الجمهورية، وتربية النشء على حب الزراعة والاعتناء بها كجزء مهم لتنمية الوعي البيئي.