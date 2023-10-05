«حكاية وطن» يستعرض مشروعات «البيئة» لتحسين نوعية المياه خلال 10 سنوات

استعرض كتاب «حكاية وطن»، الذي أعده مجلس الوزراء تزامنا مع انعقاد مؤتمر «حكاية وطن.. بين الرؤية والإنجاز»، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي، والذي انطلقت فعالياته السبت الماضي، وانتهت فعالياته الاثنين الموافق 2 أكتوبر، أبرز مشروعات وزارة البيئة في ملف تحسين نوعية المياه خلال 10 سنوات، والتي جاءت كالتالي:

أبرز مشروعات «البيئة» في ملف تحسين نوعية المياه خلال 10 سنوات

- تنفيذ 8 مشروعات لمعالجة الصرف الصناعي على البيئة البحرية بخليج السويس لعدد 7 منشآت (شركات بترول وأسمدة)، بهدف إيقاف الصرف الصناعي المخالف على خليج السويس.

- مشروع إدارة المناطق الساحلية بالإسكندرية، تم تنفيذ المشروع خلال الفترة من يونيو 2010 حتى فبراير2017، بتكلفة بلغت نحو 7.2 ملايين دولار أمريكي، ويهدف هذا المشروع إلى خفض أحمال التلوث على خليج المكس والبحر المتوسط، وتطهير بحيرة مريوط وخاصة حوض الـ6000 فدان من الحشائش لتحسين دوران المياه، وتحسين الوضع البيئي لنوعية مياه بحيرة مريوط، ووضع خطة وطنية لإدارة المنطقة الساحلية بالمحافظة.

- برنامج رصد نوعية المياه بالبحيرات، وهو برنامج سنوي مستمر لنوعية المياه بالبحيرات المصرية وعددها 9 بحيرات، وكذلك الرواسب، والهائمات النباتية والحيوانية وتحديد مصادر التلوث على كل بحيرة على حدة (المنزلة - مريوط - إدكو- البرلس- البردويل - قارون - الريان - المرّ ة - التمساح)، ويتم تنفيذ 4 رحلات حقلية سنوية بعدد 97 نقطة رصد بالبحيرات.

- 7.7 ملايين جنيه تكلفة برنامج رصد نوعية المياه بالبحيرات، وكذلك الرواسب،والهائمات النباتية والحيوانية وتحديد مصادر التلوث خلال الفترة من يوليو 2020 - يونيو 2023 بنسبة تنفيذ 75%.