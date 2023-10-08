المجلس الجديد لـ«الوطنية للانتخابات» يعقد أولى اجتماعاته غدًا

ينعقد مجلس إدارة الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتشكيل الجديد لمجلس إدارتها، غدًا الاثنين، بعد صدور قرار رئيس الجمهورية رقم (426 لسنة 2023) في هذا الشأن، بتعيين 5 مستشارين لعضوية المجلس، إعمالا لأحكام المادة 209 من الدستور، والمادة الـ5 من قانون إنشاء الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء حالتي استكمال المدة المتبقية للعضوية داخل المجلس بالنسبة لـ2 من المستشارين الأعضاء، وانتهاء المدة المقررة بالنسبة للبعض الآخر منهم.

انقضاء مدة مجلس إدارة «الهيئة» الحالي اليوم

ووفقاً لبيان صادر عن الهيئة الوطنية للانتخابات، اليوم الأحد، فإن مجلس إدارة الهيئة يترأسه المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، بدلا من المستشار وليد حمزة نائب رئيس محكمة النقض ورئيس الهيئة الحالي الذي تنتهي مدته اليوم، نظرا لكونه قد عُين في منصبه استكمالا لمدة رئيس الهيئة الراحل المستشار لاشين إبراهيم.

التشكيل الجديد لـ«الوطنية للانتخابات»

ووفقا للتشكيل الجديد فيصبح تشكيل الهيئة كالآتي: المستشار حازم بدوي نائب رئيس محكمة النقض، رئيساً للهيئة، والمستشار محمد على حسن عبد الواحد - الرئيس بمحكمة الإستئناف والمستشار محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، والمستشار دكتور محمد احمد شفيق الجنك والمستشار محمود رشيد نائبي رئيس مجلس الدولة، والمستشار محمود محمد عبد الواحد - نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار عبدالحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، والمستشار شريف محمد منير حشيش - نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية والمستشار هاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.

وضم المجلس الجديد للهيئة الوطنية للانتخابات في تشكيله كلاً من المستشارين محسن درديري الرئيس بمحكمة الاستئناف، بدلا من ياسر المعبدي الرئيس بمحكمة الاستئناف، ومحمود رشيد نائب رئيس مجلس الدولة، بدلا من مراد فكري نائب رئيس مجلس الدولة، وعبدالحميد نجاشي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، بدلا من عبدالسلام محمود نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، وهاني جاد الله نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية، بدلا من الدكتور محمد أبو ضيف نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.