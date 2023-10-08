هل يجوز تحرير تأييدات جديدة للمرشح الرئاسي بعد تقديم أوراقه إلى «الوطنية للانتخابات»؟

أجاب الدكتور مصطفى السعداوي، أستاذ القانون بجامعة المنيا، على التساؤل الخاص بـ هل يجوز تحرير تأييدات جديدة للمرشح الرئاسي؟، بعد أنّ قدم المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية الرسمي للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، أوراق ترشحه رسمياً أمس، للهيئة الوطنية للانتخابات بـ مليون و130 ألفًا و105 تأييدات من المواطنين في مختلف المحافظات.

شروط الترشح لرئاسة الجمهورية

الهيئة الوطنية للانتخابات في القرار رقم 5 لسنة 2023، أكدت في المادة الثانية، أنه من ضمن شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، أن يزكي المرشح، عشرين عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن، ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل، وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها.

ووفق قرار الهيئة، يكون المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، قد استوفى هذا الشرط، إذ حصل على مليون و130 ألف تأييد شعبي من المواطنين في مختلف محافظات الجمهورية، وهو ما أعلنته رسمياً الهيئة الوطنية للانتخابات.

تحرير تأييدات في مكاتب الشهر العقاري

وقال الدكتور مصطفى السعداوي، لـ «الوطن»، إنه لا يوجد أي مانع قانوني من عدم تحرير المواطنين أي تأييدات جديدة في مكاتب الشهر العقاري، للمرشحين الرئاسين، بعد تقديم أوراق ترشحهم إلى «الوطنية للانتخابات»، شرط ألا يكون المواطن قد حرر تأييداً من قبل.

وأكد أستاذ القانون، أن آخر فرصة لتحرير تأييدات جديدة للمرشح الرئاسي، ستكون 14 أكتوبر الجاري، وهو نفس توقيت غلق باب الترشح لرئاسة الجمهورية، وفق ما أعلنته رسمياً الهيئة الوطنية للانتخابات.