الاحتلال يشن حملة اعتقالات في الضفة الغربية ويغلق مداخل «بيت لحم»

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم، 11 فلسطينيا من مناطق متفرقة في الضفة الغربية المحتلة، وأفادت مصادر أمنية فلسطينية، بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت 4 شبان فلسطينيين أحدهم مُصاب بالرصاص، في جنوب نابلس بشمال الضفة، وجرى اعتقال مواطنين من بيت لحم الواقعة إلى الجنوب من مدينة القدس المحتلة، بحسب وكالة «وفا» الفلسطينية.

وأضافت المصادر لـ«وفا» أنّ قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين آخرين من محافظة الخليل الجنوبية، و2 من قرية المغير في رام الله بوسط الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت مصادر في محافظة بيت لحم بأنّ قوات الاحتلال الإسرائيلي أغلقت مداخل المحافظة، فيما جرى إغلاق جميع الحواجز العسكرية المحيطة بمُحافظة جنين الشمالية.