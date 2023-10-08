مستشار الرئيس الفلسطيني: الاحتلال الإسرائيلي سبب كل المآسي التي تعيشها المنطقة

قال الدكتور محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني، إن ما حدث بالأمس كشف حقيقة كانت إسرائيل تريد تجاهلها على مدى كل السنوات الماضية، وهى أن القوة العسكرية الغاشمة وحدها لا يمكن أن تكون قادرة على توفير الأمن أو السلام أو استقرار.

انهيار المنظمة الاستخباراتية الإسرائيلية

وأضاف الهباش خلال مداخلة هاتفية على «القاهرة الإخبارية»: «شاهدنا بشكل واضح انهيار هذه القوة العسكرية المدججة بأعتى أنواع الأسلحة، وانهيار المنظومة الاستخباراتية الإسرائيلية أمام مجموعة من المقاتلين البسطاء، لكنهم يملكون إرادة شعب يريد التخلص من الاحتلال، وهذه الحقيقة تريد إسرائيل تغافلها، فالاحتلال هو سبب كل المآسى التى تعيشها المنطقة، والمقاومة رد فعل على كل ما حدث الفترة الماضية، ونحن نحذر إسرائيل والعالم أن الاحتلال سبب المآسي، كما أن العدوان الإسرائيلي على الأقصي سيجر مآسي علينا وعليهم».

إسرائيل تصم أذانها عن صوت العقل

وتابع «إسرائيل تصم أذانها عن صوت العقل، وتتصرف وكأن الاحتلال بالنسبة إليها مجرد نزهة، وممارسة الاحتلال عندها طبيعي واعتيادى، وآن لهم أن يتعلموا الدرس، فالاحتلال ثمنه باهظ، وإذا استمروا سيكون عليهم أن يكونوا جاهزين أن يدفعوا أثمان أكثر فداحة من الأثمان التي دفعوها حتى الآن، والأمر لن يقف عند أن يقدم الفلسطينين وحدهم الضحايا، ولكن الجميع سيقدم الضحايا إذا استمر وضع الاحتلال».