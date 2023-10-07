طقس الإسكندرية اليوم.. توقعات بسقوط أمطار ونشاط للرياح

يشهد طقس الإسكندرية اليوم استمرار التقلبات الجوية، حيث يستمر معدل انخفاض درجات الحرارة مع توقعات باستمرار سقوط الأمطار، بالإضافة إلى سرعة الرياح الشديدة التي تزيد من برودة الجو مع ارتفاع أمواج البحر وشبورة مائية وغيوم في الجو، الأمر الذي تبعه تحذيرات للمواطنين بسبب تلك الظواهر الجوية.

طقس الإسكندرية اليوم

وبحسب هيئة الأرصاد الجوية، فإن طقس الإسكندرية اليوم يشهد اعتدال درجات الحرارة ظهرا، حيث تسجل العظمى 27 درجة، والصغرى 22 درجة، ما يعني أنه طقس خريفي مميز.

تحذير من القيادة الإسكندرية اليوم

وجاء أهم تحذير من الأرصاد الجوية لزوار وأهالي الإسكندرية من القيادة في الشبورة المائية التي قد تسبب خطورة خلال عمليات السفر في فترة الفجر وحتى الصباح، لذا تطالبهم بتوخي الحذر والقيادة بسرعة 60 كيلو في الساعة حال سقوط أمطار.

ظواهر الإسكندرية اليوم

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية استمرار سقوط أمطار خفيفة ضمن طقس الإسكندرية اليوم بنسبة 20% وتبلغ سرعة الرياح 26 كيلومترا في الساعة، مع جو غائم أغلب الأوقات.

ارتفاع الأمواج على شواطئ الإسكندرية

ويشهد طقس الإسكندرية اليوم عودة ارتفاع الأمواج بمقدار من 1 إلى 1.75 متر وهو أمر مضطرب بحسب وصفهم، يتبعه توخي الحذر حال رغبة النزول إلى المياه خلال زيارة شواطئ الإسكندرية أو عمليات الصيد.