«التعليم»: إعلان الكشوف النهائية للناجحين بمسابقة «30 ألف معلم» غدا

كشف مصدر مسؤول في وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أنّ الوزارة ستسلم كشوف المعلمين الجدد الناجحين في «مسابقة 30 ألف معلم» السنة الأولى إلى المديريات التعليمية، غدا، استعدادا للتعاقد معهم، لافتا إلى أنّ تحرير العقود يكون من خلال لجنة مشكلة في المديريات والإدارات التعليمية تضم جميع المسؤولين عن التعاقدات.

الكشوف النهائية للفائزين بمسابقة الـ 30 ألف معلم ..غدا بالمديريات

وأضاف المصدر لـ«الوطن»، أنّه سيتم إعلان الكشوف النهائية للفائزين بمسابقة الـ30 ألف معلم بالمديريات التعليمية، لبدء تسكينهم والتعاقد معهم وتوزيعهم عللا الإدارات التعليمية، وفقا للتوزيع الجغرافي بمختلف المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية.

وتابع المصدر، أنّ المعلمين الجدد الذين لم يجتازوا الاختبارات بمسابقة الـ30 ألف معلم سيُتاح لهم الفرصة لتقديم التماس بالمديريات التعليمية، حيث سيتم التواصل معهم لإعادة الاختبارات التي لم يجتازوها.