ارتفاع حصيلة ضحايا قطاع غزة بسبب القصف الإسرائيلي إلى 313 شهيدا

أسفرت الغارات التي شنها جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، منذ مساء أمس السبت، عن استشهاد 313 فلسطينيًا، بينهم 20 طفلًا، وإصابة 1990 آخرين، وفقًا لتحديث وزارة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم الأحد.

وشن جيش الاحتلال الإسرائيلي غارات مكثفة على أبنية سكنية ومنازل وأبراج، أبرزها برج فلسطين الذي يضم 100 شقة سكنية غربي قطاع غزة، كما قصفت منازل قيادات في حركة حماس.

وأعلن جيش الاحتلال تنفيذ عملية «السيوف الحديدية» ضد قطاع غزة، ردًا على عملية «طوفان الأقصى» التي أطلقتها حركة حماس وخلفت مئات القتلى والجرحى والأسرى.