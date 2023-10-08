«DMC» تبرز عدد «الوطن»: «السيسي يوجه بتكثيف الاتصالات لمنع التصعيد بين فلسطين وإسرائيل»

عرض برنامج «8 الصبح»، من تقديم الإعلاميتين أسماء يوسف وأية جمال الدين على شاشة قناة «DMC»، الملف الذي نُشر في عدد اليوم من جريدة «الوطن»، الخاص إقامة معرض «تراثنا» للعام الخامس على التوالي، بعنوان «تراثنا ملتقى لدعم أصحاب الحرف اليدوية»، وخبر آخر حول متابعة الرئيس عبدالفتاح السيسي لآخر تطورات الاشتباكات في قطاع غزة، وذلك تحت عنوان «السيسي يوجه بتكثيف الاتصالات لمنع التصعيد بين فلسطين وإسرائيل».

وجاء في ملف «الوطن»: تنطلق غداً، فعاليات معرض «تراثنا» ولمدة أسبوع وينظمه جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر للعام الخامس على التوالي، برعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، وتعكس هذه الرعاية اهتمام الدولة بإحياء هذه الفنون التراثية، وتشجع الأجيال الجديدة من الحرفيين والفنانين على إحياء هذا التراث الفريد.

71% نسبة مشاركة المرأة في الدورة الحالية لـ«المعرض»

ولأول مرة تزيد نسبة مشاركة المرأة في الدورة الحالية لمعرض تراثنا لتصل إلى 71% حيث تعكس هذه النسبة استراتيجية الجهاز لدعم وتمكين المرأة تماشياً مع الخطط التنموية للدولة، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات.

«تنمية المشروعات»: فرصة للحرفيين لاستعراض القطع الفنية أمام الزوار وفتح أسواق تصديرية للمشغولات الفريدة

وأكّد الجهاز أنَّ المعرض يتيح الفرصة للحرفيين لاستعراض قطعهم الفنية المتنوعة أمام زوار المعرض داخلياً، وفتح أسواق تصديرية لهذه المشغولات الفريدة في كل بقاع العالم، فضلاً عن أن المعرض يقدّم جولة إبداعية واستثنائية لأصحاب الذوق الرفيع لاقتناء ما يناسبهم من قطع فنية ومشغولات تراثية، وبأسعار تنافسية، وذلك في أكبر ملتقى للمبدعين والفنانين والحرفيين، الذين يجمعهم معرض «تراثنا».

وأضاف أنَّ معرض «تراثنا» يعتبر أكبر حدث سنوي يتمّ تنظيمه في مصر، يتجمّع به الحرفيون والمهرة المتخصصون في الصناعات اليدوية والتراثية، من كل محافظات الجمهورية بتنوعها الثقافي والحضاري، لعرض الآلاف من القطع الفنية المتنوعة والفريدة المستوحاة من التراث المصري العريق، من إكسسوارات وتحف ومنسوجات وديكورات ومشغولات بجمال ورقي مستوحى من التراث بشكل عصري، يناسب كل الأذواق.

وتابع أنَّ زوار المعرض من الجمهور يُمكنهم خوض تجربة ثرية ومميزة وبالدخول مجاناً، حيث يتيح أصحاب الفنون التراثية مشغولاتهم ومنتجاتهم، بأسعار تنافسية، وبتخفيضات كبيرة ومتفاوتة خلال فترة انعقاد المعرض، إذ يعتبر المعرض ملتقى كبيراً للمبدعين والحرفيين من أنحاء مصر، أصحاب المهن اليدوية، يمكن المشاركين فيه من عرض مشغولاتهم المستوحاة من التراث، من خلال طرق عرض مميزة، أمام آلاف الزوار من أصحاب الذوق الرفيع ومحبى اقتناء هذه المشغولات والقطع الفنية.

«رحمي»: حريصون على تمثيل الفنانين والحرفيين وتنفيذ أنشطة متنوعة داعمة للمرأة لتعظيم دورها فى المجتمع

وأكد باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، أنَّ معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية يعتبر ملتقى ثقافي واقتصادي مهم لتطوير هذا القطاع الذى يلقى اهتماماً بالغاً من القيادة السياسية، لإتاحة مختلف أوجه الدعم للفنانين وأصحاب الحرف اليدوية الصغيرة لتطوير أعمالهم ودعم استقرارها ونموها ولتعزيز قدرتها على استيعاب المزيد من فرص العمل من جهة، والمحافظة على التراث الأصيل والترويج له داخلياً وخارجياً من جهة أخرى.

وأوضح «رحمي» في تصريحات له، أنَّ الجهاز حريص على تمثيل كل فئات الفنانين والحرفيين في معرض تراثنا في إطار استراتيجيته للتوسع في خدماته وإتاحتها لمختلف أصحاب هذه المشروعات، وخاصة أصحاب الحرف والفنانين الأكثر احتياجاً لفرص الدعم والتمكين وعلى رأسهم المرأة المصرية وذوو الهمم، مؤكداً أن هذا العام سيمثل المشاركون الجدد في المعرض نسبة تصل لـ30%، مؤكّداً أنَّ الجهاز يعمل على تنفيذ أنشطة متنوعة داعمة للمرأة المصرية، لتعظيم دورها في المجتمع ولتمكينها اقتصادياً وتشجيعها على إقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر مستقرة ومنتجة ومربحة أو تطوير مشروعاتها القائمة بالفعل، بما يسهم في تحسين المستوى المعيشي لها ولأسرتها.

وأضاف أنَّ المشاركة الإيجابية من السيدات في معرض تراثنا على مدار 5 أعوام متتالية تؤكد قدرتهن على النجاح والاستمرار في مشروعاتهن، مشيراً إلى أنَّ عدد كبير من العارضات بدأن بمشروعات متناهية الصغر واستطعن التوسع فيها حتى أصبحت مشروعات صغيرة، وهو الأمر الذى ينعكس على زيادة دخل المشروع وزيادة عدد العاملين بكل مشروع مما يتيح المزيد من فرص العمل. وأشار إلى أن جهاز تنمية المشروعات يعمل في عدد من المحاور لتعزيز دور المرأة الاقتصادي والمجتمعي، من بينها تقديم مختلف الخدمات التدريبية والمهنية لها مجاناً، بهدف مساعدتها على التشغيل الذاتي.

وأشار إلى أنَّه يتم التركيز في هذا الإطار على دعم التجمعات الإنتاجية والحرفية للمرأة في جميع محافظات مصر وخاصة في القرى والنجوع بالمحافظات الحدودية ومحافظات الصعيد، باعتبارها مناطق أكثر احتياجاً للتنمية الاقتصادية، موضحًا أن المعرض يضم هذا العام جناحاً لمشروع المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر، والذي ينفذه جهاز تنمية المشروعات بتمويل من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية، والذى تم من خلاله تدريب عدد كبير من السيدات من 6 محافظات.

وأشار رئيس الجهاز إلى أنَّه تم تخصيص أجنحة متميزة في معرض تراثنا للحرف اليدوية والتراثية، لذوي الهمم والاحتياجات الخاصة من الحرفيين، لعرض منتجاتهم الفنية والتراثية أمام آلاف من زوار المعرض، في إطار دعم ذوى الهمم المشاركين سواء بشكل فردى أو من خلال الجمعيات الأهلية، من خلال مشاركتهم في أكبر ملتقى للمبدعين والحرفيين، باعتباره نافذة تسويقية كبيرة لمنتجاتهم، ما قد يساعدهم على تحقيق مبيعات جيدة خلال مشاركتهم في المعرض، بجانب إتاحة الفرص التصديرية لهم، بما ينعكس على نمو مشروعاتهم الصغيرة ومتناهية الصغر، إذ أنه من المقرر أن يضم معرض تراثنا أجنحة متخصصة لذوي الهمم لما يزيد على 90 عارضاً من المشاركين عن طريق الجمعيات الأهلية أو بشكل فردي.