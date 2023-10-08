أمين متحدي الإعاقة بالإسكندرية: أدعم «السيسي» لاهتمامه بذوي الهمم

قال المهندس محمد حافظ، أمين أمانة متحدي الإعاقة بحزب حماة وطن بالإسكندرية، إنه يدعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، من أجل الفوز بدورة رئاسية جديدة لاستكمال الجهود التي بذلها للمصريين بشكل أجمع، ولذوي الهمم ومتحدي الإعاقة بشكل خاص.

حافظ: ذوي الهمم لمسوا اهتماما كبيرا خلال 10 سنوات في عهد السيسي

وأضاف «حافظ» في تصريحات لـ«الوطن»، أن ذوي الهمم في عهد الرئيس السيسي خلال الـ10 سنوات الماضية، وجدوا اهتماما بالغا، من حيث إصدار قوانين جديدة والاهتمام بدمجهم في المجتمع وتغيير وجهة نظر المواطنين إليهم.

أمين أمانة متحدي الإعاقة: الرئيس السيسي وفر حياة كريمة لذوي الهمم

وأشار أمين أمانة متحدي الإعاقة بحزب حماة وطن بالإسكندرية، إلى أنه في عهد الرئيس السيسي تم دمج ذوي الهمم في مناصب مهمة، ومنهم من عمل في المجال الإعلامي، بالإضافة إلى توفير معاشات وامتيازات لهم تساعدهم على العيش بحياة كريمة.

وأكد أنه لم يسبق لرئيس مصري الاهتمام بذوي الهمم، كما اهتم بهم الرئيس السيسي، مشيرا إلى أنه ومن معه يقدمون كل الدعم له، أملا في استكمال مسيرة عطاء لأبناء مصر.