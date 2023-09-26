خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

تسعى الهيئة الوطنية للانتخابات، للتيسير على المواطنين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، بدءًا من تطوير موقع الهيئة الوطنية ليتحمل 180 ألف مستخدم في التوقيت ذاته، بهدف تسهيل وصول المواطنين إلى أماكن لجانهم الانتخابية.

وترصد السطور التالية كيفية معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي، كما يلي.

معرفة اللجنة الانتخابية

يوفر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، إمكانية معرفة مقر لجنة التصويت في انتخابات الرئاسة داخل وخارج مصر، من خلال إدخال الرقم القومي عبر الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.

خطوات معرفة اللجنة الانتخابية

- الدخول إلى موقع الهيئة الوطنية للانتخابات من هنــــــا.

- اضغط على الأيقونة المدون بها استعلم عن موقفك الانتخابي

- إدخال الرقم القومي الخاص بك.

- انقر على أيقونة الاستعلام.

- يمكنك تغيير اللجنة الانتخابية الخاصة بك من خلال الضغط على طلبات وإدخال الرقم القومي لتعديل لجنتك بسهولة.

فئات لا يحق لها التصويت في انتخابات الرئاسة

وحدد القانون 45 لسنة 2014 الخاص بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية، من يحق له الاقتراع ومن يُحرم من التصويت في الانتخابات، إذ يحق لكل مصري ومصرية عمرهما 18 عاما، مباشرة حق إبداء الرأي في الاستفتاءات والانتخابات، في حين تُمنع بعض الفئات من التصويت، ومنها.

- ضباط وأفراد القوات المسلحة، وضباط وأفراد هيئة الشرطة، طوال مدة خدمتهم.

- المصاب باضطراب نفسي أو عقلي، خلال مدة احتجازه الإلزامي بإحدى منشآت الصحة النفسية.

- من صدر ضده حكم لارتكابه جريمة التهرب من أداء الضريبة.