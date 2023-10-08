«زراعة كفر الشيخ»: حصاد 205 آلاف فدان أرز منذ بداية الموسم

أكد الدكتور ناجح غربية، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة كفر الشيخ، أن أعمال حصاد الأرز الشعير في أراضي كفر للشيخ، مستمرة حتى اليوم، ويمتد الحصاد على مدار شهري أكتوبر ونوفمبر، لافتا أن المساحة التي تم حصادها حتى اليوم بلغت نحو 205 آلاف فدان أرز شعير.

حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ

وأضاف الدكتور «غربية»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن حصاد الأرز الشعير في كفر الشيخ 2023 حقق إنتاجية فائقة للغاية، حيث بلغت إنتاجية ما تم حصاده حتى اليوم الأحد نحو 700 طن أرز، وهو الأمر الذي يوفر مخزونا استراتيجيا كبيرا من الأرز الشعير لمصر.

كفر الشيخ تنتج 42% من الأرز الشعير

وأشار إلى أن المساحة المنزرعة من الأرز الشعير بمحافظة كفر الشيخ، سجلت نحو 388 ألف فدان أرز، موضحاً أن المحافظة تنتج بنحو 42% من المساحات المنزرعة في محافظات الجمهورية من عام 2023، كما أن المحافظة تميزت في زراعة هذا المحصول لقرابة 100 عام.