«الضرائب» تحذّر الشركات: لا استثناءات في التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية

حذّرت مصلحة الضرائب المصرية، من عدم التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وأكد فايز الضباعني، رئيس المصلحة، أنّه لا استثناءات في التسجيل على منظومة الفاتورة الإلكترونية، معربا عن استعداد المصلحة لبذل الجهد لمساعدة الأفراد للتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية.

وأضاف أنّ المراكز الضريبية تعمل على قدم وساق من أجل سرعة إنهاء إجراءات الفحص الضريبي، موضحا أنّ مصلحة الضرائب المصرية لديها فاحصين أكفاء مدربين على أعلى مستوى لإنجاز أعمال الفحص المميكن.

وأوضح في بيان، أنّ ميكنة مصلحة الضرائب أهم المحاور التي تتبناها القيادة السياسية لتنمية الموارد المالية للدولة، وأهم ثمارها يتمثل في تعظيم الإيرادات الضريبية، مشيرا إلى الجهد العظيم المبذول من الدولة المصرية لإنجاح عملية الميكنة.

وتابع أنّ منظومة التحفيز تهدف إلى تشجيع المواطن على طلب الفاتورة أو الإيصال الإلكتروني من خلال حوافز ومكافآت متنوعة، وسحب دوري على جوائز كبرى تصل قيمتها إلى مليون جنيه، موضحا أنّ منظومة الأجور والمرتبات «بيرول» من أهم ثمار ميكنة الأعمال الضريبية، كما أنّ منظومة «بيرول» لن تخالف أي قانون ضريبي سبق وضعه، وتضمن سرية المرتبات