رئيس «الضرائب»: لدينا 786 مليون فاتورة إلكترونية حتى الآن

قال الدكتور فايز الضباعني رئيس مصلحة الضرائب المصرية، إن منظومة الفاتورة الإلكترونية أتاحت للمصلحة كمًا هائلًا من المعلومات والبيانات التي تمكنها من حصر الاقتصاد غير الرسمي، لافتا أن لدينا حتى الآن 786 مليون فاتورة إلكترونية، وخلال الشهر الواحد نتخطى 39 مليون فاتورة، وكل هذه المعلومات المتاحة ومن خلال مجموعة من المعايير تستطيع المصلحة اكتشاف الفواتير الوهمية، والشركات الوهمية بكل سهولة.

ندوة مجلس الأعمال المصري الكندي

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس مصلحة الضرائب المصرية، خلال الندوة التي نظمها مجلس الأعمال المصري الكندي بالتعاون مع مصلحة الضرائب المصرية بعنوان «الرؤية المستقبلية للإدارة الضريبية في مصر وتحديات جذب الاستثمار»، بحضور الدكتور هشام الحموي مستشار وزير المالية، والدكتور السيد صقر نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، ورشا عبد العال نائب رئيس مصلحة الضرائب المصرية، وعدد من أعضاء مجلس الأعمال المصري الكندي، وقيادات مصلحة الضرائب المصرية، وأدار الندوة خالد أبو زهرة رئيس لجنة الضرائب والجمارك بمجلس الأعمال المصري الكندي.

الضرائب: المجتمع كله لابد أن يتعاون مع مصلحة الضرائب

ووجه الدكتور «الضباعني» بضرورة الالتزام الضريبي وخاصة أن الضريبة المحصلة من المهنيين غير معبرة عن حجم نشاطهم المهني، وهم لديهم وعي ضريبي وثقافة ضريبية تمكنهم من الالتزام الضريبي بكل سهولة، مؤكدًا أن مصلحة الضرائب لديها العديد من الأنظمة المميكنة التي تمكنها من كشف حجم هذه الأنشطة.

وحول اللائحة التنفيذية الخاصة بالقانون رقم 30 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل، والصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وأحكام القانون رقم 182 لسنة 2020، بإلغاء الإعفاء المقرر على عوائد أذون الخزانة والسندات والأرباح الرأسمالية الناتجة عنهم، أوضح رئيس المصلحة أن اللائحة يتم العمل عليها الآن، ويتم عقد لقاءات عديدة مع مختلف فئات المجتمع وأيضا عقد لقاءات مع المختصين للتوافق عليها وخلال أيام سيتم الانتهاء منها وبعدها سيتم طرحها للحوار المجتمعي، وذلك حتى نصل إلى لائحة تنفيذية متوافق عليها من كل فئات المجتمع.