قيادي بـ«مستقبل وطن»: الحملة الانتخابية للرئيس السيسي تعتمد على الشفافية

أشاد المهندس محمد رزق، القيادي بحزب مستقبل وطن، بالمؤتمر الأول للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، موضحا أنها كشفت عن أولوياتها، خاصة مع إعلان المستشار محمود فوزي، الممثل القانوني للحملة الرئاسية للرئيس السيسي، أن مرشحه وجه بتكوين مجموعة للحوار تكون معاونة لصناعة القرار حال فوزه، تشكل مجموعة من أساتذة الجامعات والخبراء من كل المجالات، كما كشفت أن التوكيلات التي حررها الشعب للرئيس السيسي من أجل الترشح في الانتخابات الرئاسية شملت كل الفئات خاصة الشباب والمرأة.

وأكد في بيان له اليوم، أهمية تأكيد الحملة الرئاسية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي التزامها بأحكام الدستور والقانون وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات، وتعمل على تطبيقها نصا وروحا، موضحا أن الحملة حريصة على التواصل مع كل فئات الشعب من خلال إطلاق صفحة وسائل التواصل الاجتماعي، وإنشاء موقع إلكتروني تعلن من خلاله جميع أنشطة الحملة ورؤية المرشح الرئاسة من أجل إطلاع الشعب على كل جديد يخص حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وكذلك خطة الحملة وفعالياتها في كل المحافظات.

عقد لقاءات نخبوية وجماهيرية

وأوضح أن حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي حريصة أيضا على التفاعل مع الجماهير، ما أكدت عليه الحملة بأنها تقوم بعقد لقاءات نخبوية وجماهيرية تنتقل في جولات ميدانية إلى أهالينا في كل محافظة ابتداء من الأسبوع المقبل، واستقبال من نستطيع أن تستقبله، وأنها ترحب بالأشقاء والأصدقاء الراغبين في التعرف عن قرب على الصورة ورؤيتنا وخططنا المستقبلية بجانب استهدافها جميع المحافظات، وتوجيه خطابها لجميع المصريين، بالإضافة إلى استهدافها بشكل أساسي ومباشر فئة الشباب هي أولويات الحملة.

خطة لمواجهة الشائعات والأكاذيب

وأشار إلى أن حملة المرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي وضعت خطة لمواجهة الشائعات والأكاذيب خلال فترة الانتخابات الرئاسية، من خلال تأكيد المستشار محمود فوزي بأنهم سيتغلبون على الشائعات بنشر الحقائق، والاعتماد على الشفافية والعلانية والالتزام بالقانون والدستور وقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات والمسارعة دوما في التواصل مع وسائل الإعلام، كما كشفت الحملة رؤية مرشحها بأن الدولة المصرية أدركت أن الحاجة إلى التشغيل وتلافي خطر البطالة وحتمية بنية أساسية قوية من عوامل نجاح تجارب الدول.